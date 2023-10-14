Batman'da vahşet: Eniştesini 13 yaşındaki yeğeninin gözü önünde öldürdü

Batman’da Vahdettin Güneş (36), boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi R.G.(29) tarafından darbedilip, tabancayla ateş edilerek ağır yaralandı. Güneş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda, Güneş’in 13 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürüldüğü ortaya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 14.10.2023 - 15:50
Batman'da vahşet: Eniştesini 13 yaşındaki yeğeninin gözü önünde öldürdü
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Cudi Mahallesi, 3531’inci Sokak'ta, öğle saatlerinde Vahdettin Güneş ile boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi R.G. arasında tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesiyle R.G., eniştesini sopayla ve yumrukla darbedip, yanında getirdiği tabancayla 6 el ateş ederek ağır yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Güneş, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay anı cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde R.G:’nin Güneş’e sopayla vurduğu ve ardından tabancayı peş peşe ateşlediği görüldü.

Görüntülerde ikilinin yanındaki 13 yaşındaki erkek çocuğunun Güneş’in oğlu, R.G.’nin de yeğeni olduğu öğrenildi.

R.G., polis ekiplerinin çalışmasıyla kaçtığı araçta, olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

R.G.’nin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.


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