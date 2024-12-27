Batman'da 'yağış' kaza getirdi! Otomobil takla attı: 1 yaralı

Batman’da yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Batman'da 'yağış' kaza getirdi! Otomobil takla attı: 1 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 10:39

Feci kaza, Batman Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil takla attı.

BİR KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı vatandaşa ilk müdahalesi kaza yerinde yapıldıktan sonra, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #112 Acil #batman

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