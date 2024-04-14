Batman'da zincirleme kaza: 1'i ağır 6 yaralı

Batman'da 1 tanker, 1 hafif ticari araç ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 13:50
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Feci kaza, sabah saatlerinde Gercüş ilçesi Yassıca köyü mevkisinde meydana geldi. 27 AJV 221 plakalı tanker, 47 AH 792 hafif ticari araç ve 1 otomobil çarpıştı.

Kazada Yusuf K. (55), Sara K. (54), Bahar K. (26), Mahmut K. (12), Fikriye S. (49) ve ismi öğrenilmeyen tanker şoförü yaralandı. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi.

Yaralılar, önce Gercüş Devlet Hastanesi'ne, ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tanker şoförünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 


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