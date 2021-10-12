Batur: Güzellik sanatla olacak

12 Ekim 2021 Salı, 10:04

Konak Belediyesi, kültür ve sanat alanında attığı adımlara bir yenisini daha ekledi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Gülfem Perçin, dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların müzik eğitimi konularını içeren işbirliği protokolüne imza attı. Konak Belediyesi’nin Basmane Oteller Sokağı’nda bulunan tarihi binasındaki Başkanlık Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen imza töreni, Barış Çocuk Orkestrası’nın müzik dinletisi ile başladı. Törene; Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Gülfem Perçin ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldız ile Barış Çocuk Orkestrası eğitmen ve öğrencileri katıldı. Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, enstrümanlarıyla dünyaca ünlü klasik müzik eserlerinden birer seçki sunan Barış Çocuk Orkestrası’nın başarılı genç üyelerini tebrik ederek sözlerine başladı. Müzik ve müzik eğitimi konularında işbirliği yapmak üzere yapılan projenin çok güzel bir proje olduğunu belirten Başkan Batur, “Bu proje gerçekten çok güzel bir proje, hepimizi heyecanlandıran bir proje” diyerek, kurucularından bu yana yaptığı çalışmalardan dolayı Barış Çocuk Orkestarası Koruma ve Geliştirme Derneği’ni kutladı.

Barış Çocuk Orkestrası’nın dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların müzikle yetiştirilmesi için giriştiği çabanın çok değerli olduğunu vurgulayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Belediyesi ile Barış Çocuk Orkestrası arasında imzalanan protokol ile bundan sonraki süreci en iyi şekilde götüreceklerini söyledi. Batur, “Bugün yaptığımız çalışma Barış Çocuk Orkestrası ile Konak Belediyesi’nin bundan sonraki süreci birlikte en iyi şekilde götürme sürecidir, bugün yapılan proje budur. Bir model alınarak dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların müzikle yetiştirilmesi için yapılan çalışmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten o bölgede yaşayan çocuklarımıza sahip çıkmak, onların geleceğe hazırlanması için aileleriyle birlikte belli bir noktaya getirmek gerçekten çok önemi bir çalışma. Tabi bu çalışmadan sonra, bu bütünleşmeden sonra yeni bir heyecanla yola çıkıyoruz. Bu yeni heyecanla biz Konak Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Geçmişte yapılanın iki kat fazlasını yapmamız lazım. Onun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Az önce dinlediğimiz resitaldeki çocuklarımızın elinden tutmak, onlara yardımcı olmak ve bu başarıyı sizin buraya kadar getirmeniz bize de önemli bir görev tanımı yüklüyor” diye konuştu.

Batur, Z Kuşağı’nın çok kaliteli bir şekilde geldiğini belirterek ülkenin geleceğinin onlar olduğunu söyledi. Güzelliğin çocuklarla geleceğini vurgulayan Batur, “Güzellik sanatla olacak, güzellik müzikle olacak, güzellik çocuklarla olacak, bu güzelliği sağlamak bizim en önemli görevimizdir. Çocuklarla, gençlerle ülkemiz belli bir noktaya gelecek, onlara çok güveniyoruz. Bir Z Kuşağı var şimdi, herkes diyor ki, bilgisayarın başından kalkmıyor gençler. Öyle değil, bizden çok daha ilgili noktadalar. Ülkenin kalkınması, ülkenin belli bir noktaya gelmesi çalışmalarını şimdiden yürüten bir nesil geliyor, o kadar basit değil. Z kuşağına sesleniyorum, hiç onlara aldırmayın yani. Z Kuşağı çok kaliteli bir şekilde geliyor, ülkenin geleceği onlar. Onların önünü açacak her türlü çalışmayı birlikte yapmamız lazım. Sizlere bu güzel dayanışma için çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için asıl biz size teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza üstün başarılar diliyorum” dedi.

Törende yaptığı konuşmada, Barış Çocuk Orkestrasının çok kapsamlı bir proje olduğunu belirten Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Gülfem Perçin, “Sadece bir müzik eğitimi değil bu. Pek çok insana dokunan bir eğitim. Ailelere, çocuklara dokunuyoruz. Onların öğretmenlerine dokunuyoruz. İşimiz iğneyle kuyu kazmak gibi diyeceğiz ama herkese dokunmak, herkesin sorununa bir çare bulmak, sonunda da nitelikli bireyler yetiştirmek, bu topluma kazandırmak istiyoruz. Bunun aracı müzik olur, sevgi olur, ne olursa olur ama biz müziği tercih ettik. Çünkü müzik evrensel bir dil. Herkesin anladığı bir dil. Şurada çalan müziği hepimiz dinledik, hepimizin kulağının pası gitti. Neden? Çünkü bu çalınan müziği biz bir yerlerde duymuşuzdur. İşte bu çocuklarımızı da bu anlamda evrensel olarak yetiştiriyoruz ve bundan da gurur duyuyoruz.” dedi. Perçin, Barış Çocuk Orkestrası’na kucak açan Konak Belediyesi ile daha sıkı sıkıya çalışmaktan gurur duyduğunu da dile getirerek Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a teşekkür etti.

Müzik dinletisi ve protokol konuşmalarının ardından Konak Belediye Başkanı ile Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Gülfem Perçin, işbirliği protokolünü imzaladı.