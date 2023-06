Batur: İzmir, Atatürkçülerin kalesi olmaya devam edecek

Yayınlanma: 23.06.2023 - 16:13

Güncelleme: 23.06.2023 - 16:13

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Kurban Bayramı öncesinde belediyenin birimlerini gezerek personelle bayramlaştı. Başkan Batur’un bayramlaşma programına CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, Belediye Meclis üyeleri, DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası 5 No’lu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras, Belediye-İş Sendikası 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan, Tüm Yerel-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Ömer Eşki, Konak Belediyesi Başkan Yardımcıları, bürokratlar ile sendika temsilcileri katıldı. İlk olarak Fen İşleri Müdürlüğünün Gediz’deki şantiyesini, ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Kadifekale’deki fidanlığını ve Yenişehir'de bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğünü ziyaret eden Başkan Batur tüm emekçilere aileleriyle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

“KENETLENMİŞ BİR ŞEKİLDE MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, dört buçuk yıldır birlikte yol yürüdüklerini belirten Başkan Batur, kalan dokuz aylık süreçte tüm emekçilere daha fazla kenetlenerek birlikte çalışmaya devam etme çağrısında bulundu. Başkan Batur, “Önümüzde yerel seçimlere dokuz aylık bir süre var. Bu dokuz aylık süre içinde de siz değerli çalışma arkadaşlarıma, emekçilere büyük iş düşüyor. Bizlerle beraber vatandaşlarımızın isteklerini, Konak’ta yaşayan hemşehrilerimizin isteklerini yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız. Biz hepimiz kenetlenmiş bir şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Kurban Bayramı’nın ailelerinizle birlikte hepinize umut getirmesini, hayırlı olmasını diliyorum. Sağlık içinde, huzur içinde, esenlik içinde bir bayram geçirmenizi diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun, her şey gönlümüzce olsun, her şeyin çok güzel olacağı günler gelecektir, hiç umudumuzu kaybetmeyelim. Hepinizi, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

“SIFIRDAN BAŞLAYACAĞIZ”

Sahada çalışan emekçileri görev yerlerinde ziyaret eden Başkan Batur, daha sonra Kültürpark Alanı içinde bulunan Fuar Evlendirme Salonu’nda binalarda görev yapan belediye personeli ile de bir araya geldi. Başkan Batur, burada yaptığı konuşmada her şeye sıfırdan başlayacakları mesajını verdi. Batur, “Yeniden başlıyoruz, sıfırdan başlayacağız, mücadeleye devam edeceğiz. Umudun bittiği yerde her şey biter, umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Bu mücadele nereye kadar, bu baskıcı yönetim sona erene kadar devam edecek” dedi. Önümüzdeki yerel seçimlerin zorluğuna da dikkat çeken Başkan Batur, belediye personeline “vatandaş her zaman haklıdır” prensibini hatırlattı. Batur, “Önümüzdeki seçim zor bir seçim olacak, diğer yerel seçimlere benzemeyecek. Bu nedenle bundan sonraki çalışmalarımıza ‘Vatandaş her zaman haklıdır prensibi’ ile bakmak lazım. Sizlerin bugüne kadar bu anlayışla çalıştığınızı, bundan sonra da aynı anlayışla hizmet vereceğinize tüm kalbimle inanıyorum. Biz mücadeleciyiz, mücadele ruhumuzda var. Atatürkçüyüz, Cumhuriyetçiyiz, bu ilkelerden hiçbir taviz vermeden mücadelemize devam edeceğiz. Sizlere güveniyorum. Beraberce çalışacağız, İzmir Cumhuriyetçilerin, Mustafa Kemal Atatürkçülerin kalesi olmaya devam edecek” diye konuştu.

Bayramlaşma töreninde DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası 5 No’lu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras, Tüm Yerel-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Ömer Eşki de yaptıkları konuşmada, mücadeleden vazgeçmediklerini, mücadele hattında daha azimli ve daha kararlı adım atmaya devam edeceklerini vurgularken, tüm emekçilere aileleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir Kurban Bayramı geçirmeleri temennisinde bulundular.