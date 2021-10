Batur: Muhtarlar pandemi sürecinin kahramanları

20 Ekim 2021 Çarşamba, 11:25

Konak’ta, 19 Ekim Muhtarlar Günü, Konak Belediyesi’nin ilçedeki mahalle muhtarları için düzenlediği yemek organizasyonuyla kutlandı. Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde düzenlenen yemekte Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un yanı sıra Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Konak Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Mehmet Aksoy, belediye bürokratları ve ilçede görev yapan 111 Mahalle Muhtarı yer aldı.

Başkan Batur, “Konak’ın muhtarları bir başka” dediği muhtarlara verdiği önemi, “Konak’ın muhtarlarını ben şöyle tarif ediyorum. Hepsi mahallesine, insanına hizmet aşkıyla dolu olan arkadaşlarımız. Bunu her zaman her yerde söylüyorum. Belediye olarak gücümüz nereye kadar yetiyorsa sizlerin yanındayız” sözleriyle bir kez daha vurguladı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Mahallelerimizin, kentlerimizin medarı iftiharları çok sevgili muhtar kardeşlerim, Muhtarlar Gününüz kutlu olsun” sözleriyle başladığı konuşmasında, özellikle pandemi döneminde mahalle muhtarlarının uyumlu çalışmalarını överek şunları söyledi:

“20 senelik Narlıdere Belediye Başkanlığından sonra Konak’ta sizlerle beraber olmak bana çok büyük heyecan verdi. İki buçuk yıllık süre içerisinde maalesef hem yerel yöneticiler olarak bizler, hem mahallenin temsilcisi olan mahalle muhtarlarımız, bütün ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçti ve geçmeye devam ediyor. Pandemi sürecinde özellikle Konak’ta belediye, muhtarlar ve kaymakamlık ve kamu kurumlarının halka en güzel şekilde yardımcı olmak için birlikte, gayret içinde olduğunu gördük. Değerli muhtar arkadaşlarımız, Covid-19’a yakalanan ve karantinada olan vatandaşların yakından kontrolünden tutun erzak yardımına kadar, tüm yardımların yapılmasında hem kaymakamlıktaki hem belediyedeki birimlerle ortak çalıştılar. Sağlık her şeyin başı. Vatandaşa hizmet götürebilmek için kendi sağlığını tehlikeye atıp koronaya yakalanan muhtarlarımız var burada. Sizlere gerçekten minnettarız. Gerçekten hep birlikte iyi bir sınav verdik diye düşünüyorum.”

Batur, Konak muhtarlarının her zaman mahalleleri için canla başla çalıştığını ifade ettiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Konak’ın muhtarları bir başka. Konak’ın muhtarlarını ben şöyle tarif ediyorum. Hepsi mahallesine, insanına hizmet aşkıyla dolu olan arkadaşlarımız. Bunu her zaman her yerde söylüyorum. Belediye olarak gücümüz nereye kadar yetiyorsa sizlerin yanındayız. Beraber toplantılar yapıyoruz. Sizler hiçbir zaman şahsınızla ilgili öneri getirmiyorsunuz. Her zaman önce mahalleniz geliyor, mahallenin sorunlarını iletiyorsunuz. Biz de önerilerinizi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Sizleri seviyoruz, sayıyoruz, Konak Belediyesi olarak sizlerle beraber çalışmaktan onur duyuyoruz.”

Birlikte Konak anlayışıyla, omuz omuza çalışmaya devam edecekleri mesajını veren Başkan Batur, konuşmasını şu sözlerle noktaladı: “Muhtarlar bizim baş tacımız, bizim elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız. Bu laf, boşuna söylenmiş bir şey değil. Samimi bir söz, yürekten gelen bir şey. Sizlerle berber olmak, bu günü paylaşmak çok önemli. Bugün aramızda, Konak’ta olmasından onur duyduğumuz, hemen kaynaştığımız, çok değerli kaymakamımız var ona da tekrar hoş geldiniz diyorum. Konakta sizin gibi değerli yöneticilerle çalışmak bize her zaman güç vermiştir. Bu birlikteliğimiz, bu ağız tadımız hiç bozulmasın. Bundan sonra da omuz omuza mücadele etmeye, vatandaşa hizmet götürmeye, ‘Birlikte Konak’ anlayışıyla hizmet üretmeye devam edeceğiz. Şimdiye kadar verdiğiniz, hizmet, destek ve dayanışma için çok teşekkür ediyoruz.”