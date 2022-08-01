'Bayat ekmek vermedi' diye fırıncıyı öldürdü!
Karaman'ın Ermenek ilçesinde Yasin A. (19), beslemek istediği sokak köpeği için bayat ekmek vermediği iddiasıyla fırıncı Ümit Büber'i (29) sırtından bıçaklayarak öldürdü.
Çınarsu Mahallesi'ndeki ekmek fırınında 1 Ağustos Pazartesi saat 02.00 sıralarında, Yasin A., iddiaya göre, sokak köpeğini beslemek üzere fırına gelerek bayat ekmek istedi.
Fırında çalışan, evli ve 3 çocuk babası Ümit Büber de bayat ekmek olmadığı için veremeyeceğini söyledi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Büber, polise haber verdi.
SIRTINDAN BIÇAKLADI
Olay yerine gelen polis, fırından Yasin A.’yı uzaklaştırdı. Polis gittikten sonra geri dönen ve fırını gözetlemeye başlayan Yasin A., kapının önüne çıkıp, bir süre hava almasının ardından içeri girmek isteyen Ümit Büber'i sırtından bıçakladı.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Kanlar içinde kalan Büber, yere yığıldı. Mesai arkadaşının ihbarıyla gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen Büber, yaşamını yitirdi.
Kaçan Yasin A. da kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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