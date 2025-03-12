Bayburt'ta acı olay: Akıma kapılan 11 büyükbaş hayvan öldü
Bayburt'ta ahırda elektrik akımına kapılan 11 büyükbaş hayvan hayatını kaybetti.
Kent merkezine bağlı Güder köyünde besicilik yapan Tevfik Özer, hayvanlarını yemlemek için girdiği ahırda 11 büyükbaş hayvanın yerde hareketsiz yattığını fark etti.
Özer'in durumu yetkilileri bildirmesi üzerine olay yerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri geldi.
11 HAYVAN ÖLDÜ
Ekiplerce yapılan incelemede 11 büyükbaş hayvanın elektrik akımına kapılarak can verdiği tespit edildi.
Etiketler: #bayburt
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kayda Geçsin' ekibi kanaldan ayrıldığını açıkladı!
- Ankara-Tel Aviv gerginliği NATO'ya sıçradı!
- İmamoğlu ve Candaş Tolga Işık arasında diploma diyaloğu
- Televizyondaki abla
- ‘En beğendiğim maddesi, 5'inci madde’
- 'Adaylık kimsenin tapulu mülkü değil ki'
- SDG-Suriye anlaşmasına ilişkin ilk açıklama!
- Erdoğan'ın Sarayı'nda israf düzeni
- Sürücüler dikkat! Beyaz far tarihe karışıyor...
- Bahçeli’nin, Öcalan'a ‘kurucu önder’ tanımlamasına tepki