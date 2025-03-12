Bayburt'ta acı olay: Akıma kapılan 11 büyükbaş hayvan öldü

Yayınlanma: 12.03.2025 - 11:41

Güncelleme: 12.03.2025 - 11:44

Kent merkezine bağlı Güder köyünde besicilik yapan Tevfik Özer, hayvanlarını yemlemek için girdiği ahırda 11 büyükbaş hayvanın yerde hareketsiz yattığını fark etti.

Özer'in durumu yetkilileri bildirmesi üzerine olay yerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri geldi.

11 HAYVAN ÖLDÜ

Ekiplerce yapılan incelemede 11 büyükbaş hayvanın elektrik akımına kapılarak can verdiği tespit edildi.