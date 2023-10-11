Bayburt'ta dehşet... Kız kardeşini öldürdü, eniştesini ağır yaraladı!

Yayınlanma: 11.10.2023 - 15:29

Güncelleme: 11.10.2023 - 15:30

Bayburt'ta merkeze bağlı Dövmekaya köyünde yaşayan M.R.K. (59) ile kız kardeşi Radiye Köse (56) ve eniştesi Muhlis Köse (63) arasında tartışma çıktı.

Tabancayla ateş ederek kız kardeşi ve eniştesini yaralayan M.R.K., olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yurttaşlar tarafından hastaneye götürülürken yolda sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralılardan Radiye Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Muhlis Köse'nin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.