İki kardeşin tartışması kanlı bitti... 17 yaşındaki çocuk ağabeyini kalçasından bıçakladı!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 17:01

Güncelleme: 05.10.2023 - 17:09

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi Vakıf Sokak’taki bir evde saat 14.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

KALÇASINDAN BIÇAKLADI!

Edinilen bilgiye göre; İ.İ. (17) ve ağabeyi Halil İ. (28) arasında "Her şeyime karışıyorsun" diye tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Öfkeli kardeş İ.İ. mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyi Halil İ.’yi kalçasından bıçakla yaraladı. Ağabey ise kardeşinin elindeki bıçağı almaya çalışırken, İ.İ. sağ elinden bıçakla yaralandı. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kavgayı ayırdı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ağabeyini bıçakla yaralayan İ.İ., kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına saldırmaya kalktı. Şüphelinin saldırı girişimi, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle engellendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.