Bayburt'ta operasyon: 3 insan kaçakçısı yakalandı

Bayburt polisinin kaçak göçmenlere yönelik düzenlediği operasyonda 7 kaçak göçmen ve göçmenleri ülkeye sokan 3 organizatör yakalandı.

Bayburt'ta operasyon: 3 insan kaçakçısı yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 24.02.2025 - 17:00

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 7 kaçak göçmen ile kaçak göçmenlere organizatörlük yapan 3 şüpheli yakalandı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen organizatörlerden 1’i "insan kaçakçılığı" suçundan tutuklanırken 2’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan 7 kaçak göçmen, idari işlemleri tamamlanarak sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.


Etiketler: #bayburt #kaçak göçmen #göçmen kaçakçılığı

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