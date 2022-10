Bayraklı ADD, İranlı kadınlar için saçlarını kesti

13 Ekim 2022 Perşembe, 09:56

İran’da ahlak polisinin 22 yaşındaki Mahsa Amini'yi işkenceyle öldürmesinin ardından İranlı kadınların başlattığı ve dünyaya yayılan saç kesme eylemine İzmir’de Bayraklı Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyesi 70 kadın da destek verdi.

Bayraklı ADD Başkanı Gönül Güngör, Bizi iyi tanıyın biz kadınlarız "Dünyada gözünüzün gördüğü her şey kadının eseridir. Kimse bizi yıldıramaz” dedi.

SAÇLARINI KESTİLER

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsünü kurallara uygun takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltında işkenceyle öldürülmesiyle başlayan kadın ayaklanmasına bir destek de Bayraklı ADD’den geldi. Başörtülerini çıkararak eylemler yapan İranlı kadınlar için bir araya gelen Atatürkçü Düşünce Derneği Bayraklı Şubesi üyesi 70 kadın, saçlarını keserek farkındalık yarattı. Kadınlar, “Mahsa Amini isyanımızdır, kadın dayanışması sınır tanımaz. Kadın, yaşam, özgürlük. Türkiye’de ve her yerde kadına özgürlük” yazılı pankartlar açtı.

“BU ZİHNİYETE BAŞKALDIRIYORUZ”

ADD Bayraklı Şubesi Yönetim Kurulu adına basın açıklaması yapan Başkan Gönül Güngör, “21’inci yüzyılda hiçbir kadın kılık kıyafeti, mesleği, gelir düzeyi vs. durumlardan dolayı ikinci plana atılamaz ötekileştirilemez. Evde, işte, sokakta aklınıza gelebilecek her yerde kadınlar erkekler ile eşit şartlardadır ve bu değere göre hareket edilmelidir. Herkes bilsin ki ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığımız güç, cesaret ve güven ile birlikte artık toprağa zincirlerimizle bağlı kalmayacağız. Tıpkı önceden olduğu gibi başta kendi toplumumuzda kadın ve erkek arasındaki eşitliği tekrar inşa ettikten sonra Dünya'nın neresinden olursa olsun hiçbir kadının ezilmesine izin vermeyeceğiz. İran İslam Cumhuriyetinin tüm şeriatçi eylemlerine sözde "ahlak polisi" kurumuna Dünya'nın tüm kadınlarıyla kolektif bir bilinç içerisinde başkaldırıyoruz ve bir kere daha haykırıyoruz hepimiz Mahsa Amini'yiz. Bizi iyi tanıyın biz kadınlarız. Dünyada gözünüzün gördüğü her şey kadının eseridir” diye konuştu.