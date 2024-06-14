Denizli'de yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı
Denizli'nin Çal ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 12 kişi, yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Denizler Mahallesi Çivril-Denizli kara yolunda meydana geldi.
Uşak'tan Denizli'ye giden Faruk Aydın'ın kullandığı 26 ABT 346 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 12 kişi yaralandı. Çivril ve Çal ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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