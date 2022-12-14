Bayrampaşa'da dehşet anları: Tartıştıkları sürücüyü eşinin yanında darbettiler

14 Aralık 2022 Çarşamba, 12:18

Bayrampaşa Terazi Mahallesi'nde, 13 Aralık Salı günü saat 17.00 sıralarında Cengiz Çakır aracıyla eşini Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürdüğü sırada trafikte önünü kapatan aracın sürücüsüyle tartışma yaşadı.

BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

İddiaya göre kavşakta yolu kapatan sürücü Cengiz Çakır'a küfürler etmeye başladı. Cengiz Çakır aracından inip konuşmak için diğer aracın yanına gittiği sırada bıçaklı saldırıya uğradı.

Yaşanan arbede de Çakır da bıçaklı saldırgana yumruk attı ardından aracına dönerek o anları cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Bu sırada tartığı kişilerden biri gelip Çakır'ı eşinin yanında aracın içinde darbetti.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından Cengiz Çakır önce hastaneye gidip darp raporu aldı daha sonra da polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Cengiz Çakır bugün de şikayet dilekçesiyle Bakırköy Adliyesine giderek savcılığa başvuruda bulundu.

Adliye binasına girmeden önce olayla ilgili konuşan Çakır, şu ifadeleri kullandı:

"Ben aracımla seyir halindeyken kavşağa geldim. Benim istikametim trafiğe açıktı diğer tarafın trafiği sıkışık olduğu halde aracıyla önümü tamamen kapattı. Ben de camı açarak, 'Kardeşim senin önün kapalı gidemiyorsun zaten niye benim önümü kapatıyorsun' diye sitemde bulundum. O da aracının camını açarak çok ağır ithamlar bulunarak bana küfretti. Ben de kendisine haksız olduğunu söyledim ancak küfür etmeye devam etti.

Bu defa araçtan inip diğer aracın yanına gittim, küfür etme dedim. Bir anda aracın torpidosundan çakı tarzında kesici alet çıkarıp bana savurmaya başladı. Ben de kendimi korumak için ona bir yumruk attım. Bıçağın montumda kestiği yerleri polislere gösterdim. Daha sonra ben aracıma bindim kapıyı kapattığım halde saldırmaya devam ettiler. Telefonla o anları videoya almak aklıma geldi. Bıçak sallayan kişinin arkadaşı aracın yanına geldi, bir şey yapmayacağım kapıyı açar mısın dedi. Ben de kapıyı araladığım anda beni darp etmeye başladı. Burnunum sol tarafında kırık var, sol gözüm deformasyona uğradı. Cuma günü burnuma operasyon yapılacak."

"EŞİMİN ÇIĞLIKLARI BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Polislerin kendisine ilettiği uzlaşma teklifine hayır cevabını veren olay anında eşinin çığlıklarının kendisini kötü etkilediğini söyledi.

Davanın takipçisi olacağını ifade eden Çakır, "Onun yanımda olması belki bazı şeyleri engelledi. Eşimin çığlıkları beni psikolojik olarak daha çok etkiledi. Sonuçta o aracın içinde ben değil başkaları da olabilirdi. Bir kişinin aracında veya üzerinde kesici alet taşıması suçtur diye düşünüyorum. Polisler o kişiyi telefonla buldular sonra uzlaşma teklif ettiler. Ben o kadar küfür yiyeceğim, burnum kırılacak, gözüm deformasyona uğrayacak ben uzlaşmaya gideceğim. Kesinlikle hayır. Benim maksadım karşı taraftan nemalanmak değil. Bu kişiler başka zamanda başka yerde başkalarına bu hareketleri yapamasınlar" diye konuştu.