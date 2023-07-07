Birlikte yaşadığı kadını 6 yerinden bıçaklayan erkek tutuklandı
Batman'da, birlikte yaşadığı Fatma B.’yi (35) bıçakla 6 yerinden yaralayan ve mahallelinin lincinden kurtarılarak, gözaltına alınan Delil Yalçın (40) tutuklandı. Hastanede tedavisi süren Fatma B.'nin de hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.
Merkez Şirinevler Mahallesi'nde, 5 Haziran öğle saatlerinde, Delil Yalçın isimli erken; kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran, birlikte yaşadığı, 5 çocuk annesi Fatma B.'nin bulunduğu eve geldi. İkili arasında tartışma çıktı.
6 YERİNDEN BIÇAKLADI
Delil Yalçın, bıçakla Fatma B.'yi 6 yerinden bıçakladı. Fatma B.’nin evinden bağrışmalar duyan komşuları durumu polise bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fatma B. ilk müdahalesinin ardından, çocuklarının çığlıkları arasında, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, Delil Yalçın’ı gözaltına aldı. Polisin otomobiline giderken mahalleli tarafından linç edilmek istenen Delil Yalçın, zırhlı araçla Emniyet'e götürüldü.
CEZAEVİNE KONULDU
İki gündür yoğun bakımda olan Fatma B.’nin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Delil Yalçın da Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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