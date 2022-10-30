Bayrampaşa'da feci kaza: Beton bariyerlere çarptı!

30 Ekim 2022 Pazar, 09:53

O-3 Otoyolu Fatih yönünde, 29 Ekim Cumartesi saat 22.00 sıralarında; 34 EUK 702 plakalı otomobil, seyir halindeyken önündeki 34 MD 4769 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüler, beton bariyerlere çarparak takla attı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

3 kişinin yaralandığı kazada, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından çevre hastanelere götürdü.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik, polis ekipleri tarafından iki şeritten kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yol tekrardan trafiğe açıldı.