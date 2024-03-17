Gaziantep'te depremzedelerin yaşadığı konteynerde korkutan yangın!

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, depremzedelerin yaşadığı konteynerde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında konteyner kullanılamaz hale gelince, depremzede aile başka bir konteynere yerleştirildi.

DHA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 13:50
Gaziantep'te depremzedelerin yaşadığı konteynerde korkutan yangın!
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Gaziantep'te Fatih Mahalledeki Nur 1-A konteyner kentte bulunan bir konteynerde sabah saatlerinde iddiaya göre, elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Alevleri gören depremzede aile fertleri dışarı çıkarak yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahalesiyle yangını diğer konteynerlere sıçramadan söndürdü.

Yangında eşyaları ve konteynerleri zarar gören aile Nurdağı Kaymakamlığı tarafından bir başka konteynere yerleştirildi.


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