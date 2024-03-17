Esenyurt'ta garaj yangını: Bazı araçlar zarar gördü

İstanbul Esenyurt'taki TIR garajında çıkan yangında 2 TIR ve kamyon kullanılamaz hale geldi.

AA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 10:43
Esenyurt'ta garaj yangını: Bazı araçlar zarar gördü
Abone Ol google-news

Akçaburgaz Mahallesi'ndeki Osmanlı Tır Garajı'nda park halindeki bir TIR, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracın yanında park halindeki 2 tır ile kamyona sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, araçlarda büyük çaplı hasar oluşturdu.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

 


Esenyurt haberleri Yangın haberleri

İlgili Haberler

Tekirdağ Malkara'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ Malkara'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
İzmir'deki 13 saatlik yangının hasarı havadan görüntülendi

İzmir'deki 13 saatlik yangının hasarı havadan görüntülendi
Cara Delevingne'nin 7 milyon dolarlık malikanesinde yangın çıktı: 'Sahip olduklarınızın kıymetini bilin'

Cara Delevingne'nin 7 milyon dolarlık malikanesinde yangın çıktı: 'Sahip olduklarınızın kıymetini bilin'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan CHP'deki 'para sayma' görüntülerine ilk yorum: 'Bu iş iyice kirlendi'

Erdoğan'dan CHP'deki 'para sayma' görüntülerine ilk yorum: 'Bu iş iyice kirlendi'
Adana Demirspor 10 kişi kaldığı maçta farklı kazandı! Adana Demirspor 4-1 Sivasspor

Adana Demirspor 10 kişi kaldığı maçta farklı kazandı! Adana Demirspor 4-1 Sivasspor
1 ayda 21 kadın avukatla görüşmüştü... Avukat, Adnan Oktar'ın görüşmelerine ilişkin konuştu

1 ayda 21 kadın avukatla görüşmüştü... Avukat, Adnan Oktar'ın görüşmelerine ilişkin konuştu
Emre Belözoğlu’ndan flaş Olimpiu Morutan açıklaması

Emre Belözoğlu’ndan flaş Olimpiu Morutan açıklaması
Son dakika... İmamoğlu'ndan Kurum’a ‘hastane’ yanıtı: 'Bunlarda devlet görgüsü de yok'

Son dakika... İmamoğlu'ndan Kurum’a ‘hastane’ yanıtı: 'Bunlarda devlet görgüsü de yok'
Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid’in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!

Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid’in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!
DEM Parti'den Saray'a çağrı: Dolmabahçe Mutabakatı'na dönelim

DEM Parti'den Saray'a çağrı: Dolmabahçe Mutabakatı'na dönelim
Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’un malvarlığı hakkında açıklama!

Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’un malvarlığı hakkında açıklama!