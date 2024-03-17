Esenyurt'ta garaj yangını: Bazı araçlar zarar gördü
İstanbul Esenyurt'taki TIR garajında çıkan yangında 2 TIR ve kamyon kullanılamaz hale geldi.
Akçaburgaz Mahallesi'ndeki Osmanlı Tır Garajı'nda park halindeki bir TIR, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracın yanında park halindeki 2 tır ile kamyona sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, araçlarda büyük çaplı hasar oluşturdu.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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