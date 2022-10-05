Bayrampaşa'da park halindeki kamyonette 'erkek cesedi' bulundu

05 Ekim 2022 Çarşamba, 09:20

Altıntepsi Mahallesi Kıvanç Sokak'ta, 4 Ekim Salı günü saat 22.30 sıralarında; park halindeki 06 ZNE 64 plakalı kamyonetin içinde hareketsiz yatan kişiyi gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişiyi kontrol etti. Kontrolde kamyonetteki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı.

Çalışmalar sırasında hayatını kaybeden kişinin Celal Çelik olduğu tespit edildi.

Ekiplerin incelemesinin ardından Celal Çelik'in cansız bedeni, cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Celal Celik'in ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.