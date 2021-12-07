BBC'de grev kararı: İlan kapıya asıldı
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile BBC (British Broadcasting Corporation) arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Anlaşmazlığın ardından TGS yetkilileri, BBC'nin İstanbul bürosuna grev ilanını astı.
TGS ve BBC arasındaki toplu iş sözleşmesi pazarlık sürecinde bir anlaşmaya varılamadı. Anlaşmazlığın ardından BBC İstanbul bürosu çalışanları grev kararı aldı. Grev ilanı, BBC bürosuna asıldı.
Asılan grev ilanında, "Grevin uygulanacağı tarih, ayrıca ileri bir tarihte ilan edilecektir" denildi.
Basın açıklamasında konuşan TGS Genel Başkanı Durmuş, işverenin görüşmelerdeki anlaşmaya kapalı tutumunun grevi kaçınılmaz hale getirdiğini söyleyerek, "BBC çalışanlarının ücretlerinin alım güçlerini koruyacak şekilde düzenlenmesini talep ediyoruz. İşveren 2020 yılında enflasyonun çok altında bir zam yaptı. Şimdi ise brüt ücretlere sadece yüzde 14 teklif ediyor. Resmi enflasyonun yüzde 21 olduğu ortamda bu teklifi kabul etmemiz beklenemez" dedi.
BBC'nin dünyanın diğer ülkelerinde çalışanlarına sunduğu bazı temel haklardan BBC İstanbul büro çalışanlarının faydalanamadığını da aktaran Durmuş konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Taleplerimiz makul ve karşılanabilir taleplerdir. BBC'nin bu talepleri kendisine ek yük yaratmadan karşılaması mümkün. Geçtiğimiz ocak ayından bugüne sterlin Türk lirası karşısında yüzde 80'lik bir değer kazandı. Yani BBC patronunun yüzde 80'lik bir kazancı var. Grev sürecini başlatan bugün BBC patronunun uzlaşmaz tutumudur. Bir an önce BBC çalışanlarının taleplerini karşılayın aksi halde grev yapmaktan kaçınmayacağız."
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