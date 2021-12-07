BBC'de grev kararı: İlan kapıya asıldı

07 Aralık 2021 Salı, 12:23

TGS ve BBC arasındaki toplu iş sözleşmesi pazarlık sürecinde bir anlaşmaya varılamadı. Anlaşmazlığın ardından BBC İstanbul bürosu çalışanları grev kararı aldı. Grev ilanı, BBC bürosuna asıldı.

Asılan grev ilanında, "Grevin uygulanacağı tarih, ayrıca ileri bir tarihte ilan edilecektir" denildi.

Basın açıklamasında konuşan TGS Genel Başkanı Durmuş, işverenin görüşmelerdeki anlaşmaya kapalı tutumunun grevi kaçınılmaz hale getirdiğini söyleyerek, "BBC çalışanlarının ücretlerinin alım güçlerini koruyacak şekilde düzenlenmesini talep ediyoruz. İşveren 2020 yılında enflasyonun çok altında bir zam yaptı. Şimdi ise brüt ücretlere sadece yüzde 14 teklif ediyor. Resmi enflasyonun yüzde 21 olduğu ortamda bu teklifi kabul etmemiz beklenemez" dedi.

BBC'nin dünyanın diğer ülkelerinde çalışanlarına sunduğu bazı temel haklardan BBC İstanbul büro çalışanlarının faydalanamadığını da aktaran Durmuş konuşmasını şöyle sürdürdü: