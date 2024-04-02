BBP İskenderun Belediye Başkan adayı Muzaffer Sezgin, hayatını kaybetti

Büyük Birlik Partisi(BBP) İskenderun Belediye Başkan Adayı Muzaffer Sezgin, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 08:07
BBP İskenderun Belediye Başkan adayı Muzaffer Sezgin, hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde BBP'den İskenderun Belediye Başkan Adayı olan Muzaffer Sezgin, dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Sezgin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


bbp haberleri Muzaffer Sezgin haberleri kalp krizi haberleri

İlgili Haberler

Seçimi kurada kaybeden muhtar kalp krizi geçirdi

Seçimi kurada kaybeden muhtar kalp krizi geçirdi
Manisa'da oyunu kullanan bir kişi kalp krizi sonucu öldü

Manisa'da oyunu kullanan bir kişi kalp krizi sonucu öldü
Oy kullanacağı sırada kalp krizi geçirdi: Hayatını kaybetti!

Oy kullanacağı sırada kalp krizi geçirdi: Hayatını kaybetti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Oy verme işlemi sırasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Oy verme işlemi sırasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga: Ölü ve çok sayıda yaralı var!
Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Balık burcu yorumu
Lütfü Savaş'tan seçim açıklaması: 'Peşini bırakmayacağız...'

Lütfü Savaş'tan seçim açıklaması: 'Peşini bırakmayacağız...'
Seçim sonuçlarına sevindiği için… Tuna Kiremitçi’nin TRT 2 ‘deki programı iptal edildi!

Seçim sonuçlarına sevindiği için… Tuna Kiremitçi’nin TRT 2 ‘deki programı iptal edildi!
Görevi devretti: Kırkağaç AKP'den CHP'ye geçti

Görevi devretti: Kırkağaç AKP'den CHP'ye geçti
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü: İstanbul’da tarihi yapılar kırmızı ışıkla aydınlatılacak

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü: İstanbul’da tarihi yapılar kırmızı ışıkla aydınlatılacak
Yerel seçim sonrası ilk 'erken seçim' çağrısı Yeniden Refah Partisi'nden geldi: 'Bir mecburiyettir'

Yerel seçim sonrası ilk 'erken seçim' çağrısı Yeniden Refah Partisi'nden geldi: 'Bir mecburiyettir'
Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Yay burcu yorumu