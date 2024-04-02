BBP İskenderun Belediye Başkan adayı Muzaffer Sezgin, hayatını kaybetti
Büyük Birlik Partisi(BBP) İskenderun Belediye Başkan Adayı Muzaffer Sezgin, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde BBP'den İskenderun Belediye Başkan Adayı olan Muzaffer Sezgin, dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Sezgin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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