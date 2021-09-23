Bebeğe yanlış aşı iddiasına yeni soruşturma
Sağlık Bakanlığı, İzmir'de bir bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığı iddiasına dair yeni bir soruşturma başlattığını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı, İzmir'de bir bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığı iddiasına dair açıklamada bulundu.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada "İlgili öğretim üyesinin maksadını aştığını tahmin ettiğimiz talihsiz açıklamaları üzerine bakanlığımızca yeni bir soruşturma başlatılmıştır" denildi.
Pandemi mücadelesinin bu hassas döneminde herkesten sorumlu davranmasını beklemek hakkımızdır. Gereği yapılmaktadır. pic.twitter.com/5xA0Smgo3p— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) September 23, 2021
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pandemi mücadelesinin bu hassas döneminde herkesten sorumlu davranmasını beklemek hakkımızdır. Gereği yapılmaktadır" sözleriyle yeni bir soruşturmanın açıldığı duyruldu.
Sağlık Bakanlığı bazı bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığını ileri süren Prof. Dr. Zafer Kurugöl hakkında soruşturma başlattığını açıklamıştı.
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