BEDAŞ duyurdu: İşte İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

Yayınlanma: 10.06.2023 - 10:21

Güncelleme: 10.06.2023 - 10:23

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) İstanbul'da bugün planlı yatırım ve bakım çalışması kapsamında bazı ilçelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

BEDAŞ'ın açıkladığı ilçe, mahalle ve sokaklar şöyle: