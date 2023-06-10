BEDAŞ duyurdu: İşte İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BEDAŞ, İstanbul'da bugün elektrik kesintileri uygulanacak ilçe, mahalle ve sokakları açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2023 - 10:21
BEDAŞ duyurdu: İşte İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
Abone Ol google-news

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) İstanbul'da bugün planlı yatırım ve bakım çalışması kapsamında bazı ilçelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. 

BEDAŞ'ın açıkladığı ilçe, mahalle ve sokaklar şöyle:


bakım çalışması BEDAŞ Boğaziçi çalışma elektrik elektrik kesintisi İstanbul

İlgili Haberler

İstanbullular dikkat! BEDAŞ elektrik kesintisi yapılacak ilçeleri duyurdu

İstanbullular dikkat! BEDAŞ elektrik kesintisi yapılacak ilçeleri duyurdu
BEDAŞ duyurdu: İşte İstanbul'da yarın elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BEDAŞ duyurdu: İşte İstanbul'da yarın elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
İstanbullular dikkat! BEDAŞ, bazı ilçelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu

İstanbullular dikkat! BEDAŞ, bazı ilçelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu

En Çok Okunan Haberler