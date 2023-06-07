Siirt’te mayın patlaması: 1 asker yaralı

Siirt’in Pervari ilçesi Doğan köyü kırsalında mayın patlaması sonucu 1 asker yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 07.06.2023 - 12:10
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Edinilen bilgiye göre olay, Pervari’ye bağlı Doğan köyü kırsalında askerlerin geçişi sırasında meydana geldi. Askerlerin geçişi sırasında mayın patlaması sonucu 1 asker yaralandı.

Yaralı asker, helikopterle Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı’nda getirildi. Daha sonra yaralı asker ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.


Asker Ambulans

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