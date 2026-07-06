2026 bedelli askerlik ücreti, bedelli askerlik başvurusu, güncel bedelli askerlik tutarı gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alırken, temmuz ayıyla birlikte ücretlerde yeni dönem başladı. Peki, Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2026 Bedelli askerlik ücretine ne kadar zam geldi?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Memur maaş katsayısında yaşanan artışa paralel olarak yapılan yeni hesaplamalar, bedelli askerlik ücretinde de dikkat çeken bir yükselişe işaret ediyor. Buna göre, daha önce 416 bin 361 TL olarak uygulanan tutarın, güncel katsayı düzenlemesi sonrası yaklaşık 472 bin 653 TL seviyesine çıkması öngörülüyor. Resmi açıklamanın ardından netleşecek rakamın, başvuru yapmayı planlayan yükümlüler açısından önemli bir belirleyici olması bekleniyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Memur maaş katsayısındaki son güncellemeler dikkate alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda ortaya çıkan yeni tutarın, 2026 yılının ikinci yarısında uygulanacak bedelli askerlik ücreti için belirleyici olması bekleniyor. Ancak kesin rakamın netlik kazanması için Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklama önem taşıyor. Bakanlığın duyurusuyla birlikte güncel ücret kamuoyuna ilan edilecek ve yeni bedelli askerlik bedeli resmiyet kazanarak yürürlüğe girecek.