Yayınlanma: 22.11.2024 - 11:14

Güncelleme: 22.11.2024 - 11:14

Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak alımla beraber, bekçi adayları sözlü sınav, yazılı sınav ve parkur sınavlarına dahil olacak. Peki, Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Bekçi alımı başvuru şartları neler?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Geçtiğimiz Haziran ayında İŞKUR üzerinden ilanlarla, sınav ve mülakat gerektirmeden bekçi alımı yapılmıştı. EGM bünyesinde ise 2024 yılı çarşı ve mahalle bekçiliği başvuruları henüz başlamadı. Bekçilik başvuru tarihleri ile ilgili duyuru da yayımlanmadı.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?