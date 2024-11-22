Ramazan ayı ne zaman? Oruç ne zaman başlayacak?

Ramazan ayını bekleyen yurttaşlar, gelecek yıl ilk kez sahura kalkacakları günü, ilk teravih namazı tarihini ve ilk iftar gününü merak ediyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman? Oruç ne zaman başlayacak?

Ramazan ayı ne zaman? Oruç ne zaman başlayacak?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.11.2024 - 10:35

Yeni yılın yaklaşması ile araştırmalarına hız veren pek çok kişi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvimden 2025 Ramazan ayına dair sorularına yanıt arıyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman? Oruç ne zaman başlayacak?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Ramazan ayı gelecek sene, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak. 26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.


Etiketler: #ramazan bayramı #Ramazan ayı #oruç #ne zaman

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