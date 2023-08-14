Yayınlanma: 14.08.2023 - 16:40

Güncelleme: 14.08.2023 - 16:40

İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan kolluk kuvvetlerinden biri olan bekçiliğin şartları internette araştırılıyor. Peki, Bekçi nasıl olunur? Bekçi olma şartları neler? Bekçiler ne kadar maaş alıyor? İşte bekçiliğe dair tüm ayrıntılar...

BEKÇİ NASIL OLUNUR?

Bekçi alımları, İçişleri Bakanlığı tarafından bekçi alım duyurusunun yapılmasının ardından gerçekleşmektedir. Bekçi alım ilanının resmi gazetede yayınlanmasının ardından adaylar, gerek e-Devlet gerekse de duyurunun yapıldığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sitesi üzerinden başvurularını yapabilmektedirler.

BEKÇİ OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Lise veya dengi bir okul mezunu olmak. Bekçilik başvurusunun yapıldığı tarihte 18 yaşını doldurmuş olmak. Askerlik hizmetini tamamlamış ya da tecil ettirmiş olmak. Başvuru yapılan il sınırları içinde 1 yıl veya daha fazla süreden beri ikamet ediyor olmak. Herhangi bir siyasi partiye ya da bir siyasi partinin yan kuruluşuna üye olmamak. Sağlık sebebi dışında herhangi bir sebebe bağlı olarak polislik mesleğinden çıkarılmamış olmak. Silah taşıma ve silahlı görev yapmaya hukuken bir engele sahip olmamak. Kamu haklarından mahrum olmamak. Yüz kızartıcı herhangi bir suçtan mahkûm olmamak. Güvenlik ve arşiv araştırması sonuçlarının olumlu çıkması.

BEKÇİLİK İÇİN YAŞ SINIRI VAR MI?

Bekçi olmak için başvuracak adayların 18 yaşını doldurmaları ve 31 yaşından gün almamaları gerekmektedir.

BEKÇİ OLMAK İÇİN BOY/KİLO SINIRI VAR MI?

Bekçi olabilmek için belirlenen şartlara göre adayların en az 1.67 cm boyunda olmaları ve vücut kitle indekslerinin ise 18 ile 27 arasında olması gerekmektedir. Bu şartlar da dâhil olmak üzere diğer koşullara da uyan adaylar, bekçilik için başvuruda bulunabilmektedirler.

BEKÇİLER NE KADAR MAAŞ ALIYOR?