Gümüşhane'de 70 yaşındaki kadın dere yatağında ölü bulundu
Gümüşhane'e köy sakinlerinin aradığı kadının dere yatağında cesedi bulundu.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Elçeğiz köyünde yalnız yaşayan Emine Güzel'e ulaşamayan köy sakinleri, kadını aramaya başladı.
Mehmet Yanı mevkisinde yaklaşık 300 metrelik uçurumun sonundaki dere yatağında Güzel'in cansız bedenine ulaşıldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Güzel'in cesedi, Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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