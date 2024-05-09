Gümüşhane'de 70 yaşındaki kadın dere yatağında ölü bulundu

Gümüşhane'e köy sakinlerinin aradığı kadının dere yatağında cesedi bulundu.

AA
Yayınlanma: 09.05.2024 - 07:44
Gümüşhane'de 70 yaşındaki kadın dere yatağında ölü bulundu
Abone Ol google-news

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Elçeğiz köyünde yalnız yaşayan Emine Güzel'e ulaşamayan köy sakinleri, kadını aramaya başladı.

Mehmet Yanı mevkisinde yaklaşık 300 metrelik uçurumun sonundaki dere yatağında Güzel'in cansız bedenine ulaşıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Güzel'in cesedi, Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Gümüşhane haberleri ölü bulundu haberleri

İlgili Haberler

90 yaşındaki emekli öğretmen evinde ölü bulundu!

90 yaşındaki emekli öğretmen evinde ölü bulundu!
Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Kilis’te vahşet: Baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Kilis’te vahşet: Baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP’li başkanın mirası ‘borç’ oldu: Mamak Belediyesi’nin borcu hesaplandı!

AKP’li başkanın mirası ‘borç’ oldu: Mamak Belediyesi’nin borcu hesaplandı!
Buket Aydın’dan Ceyda Düvenci’nin regl yorumuna beklenmedik çıkış! ‘Siz kendinize bakamıyorken…’

Buket Aydın’dan Ceyda Düvenci’nin regl yorumuna beklenmedik çıkış! ‘Siz kendinize bakamıyorken…’
İstanbul'da korkunç olay: Öğrenci okul müdürünü öldürdü

İstanbul'da korkunç olay: Öğrenci okul müdürünü öldürdü
Wednesday dizisinin ikinci sezonu ne zaman yayımlanacak?

Wednesday dizisinin ikinci sezonu ne zaman yayımlanacak?
Öğrenci, okul müdürünü öldürdü: Öğretmen sendikalarından iş bırakma kararları!

Öğrenci, okul müdürünü öldürdü: Öğretmen sendikalarından iş bırakma kararları!
Aşkınızı yeniden inşa edin: Eski sevgilinizi geri getirmenin 5 etkili yolu

Aşkınızı yeniden inşa edin: Eski sevgilinizi geri getirmenin 5 etkili yolu
'Eylem Tok' sansürü Demirören'i karıştırdı: Genel müdürün çağrısına muhabirden rest!

'Eylem Tok' sansürü Demirören'i karıştırdı: Genel müdürün çağrısına muhabirden rest!
Her şeye rağmen hedefi şampiyonluk

Her şeye rağmen hedefi şampiyonluk