Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 5 Haziran’da yapılacak

17 Mayıs 2022 Salı, 02:00

Sınav tarihi yaklaştıkça öğrencilerde stres, kaygı ve başaramama korkusu artıyor. Eğitim uzmanı Hatice Yılmaz, son haftalarda öncelikle bilinçli bir tekrar programı oluşturmanın önemini vurguladı. Yılmaz, öğrencilere son haftalar için uygulanması gereken çalışma yöntemiyle ilgili şu önerilerde bulundu:

“İki gün, bir gün sözel, bir gün sayısal olmak üzere son konulardan geriye doğru genel tekrar. Üçüncü gün soru sayısı ve süreye sadık kalmak kaydıyla deneme sınavı uygulaması ve yanlış yapılan soruların doğrusunun bulunması şeklinde çalışılmalı.

SÖZEL YAPARKEN

Konuya ders kitabının sayfalarını çevirerek göz at, takıldığın başlıkların altını oku, konu testi uygula, yanlışlarını bul yöntemi izlenmeli.

SAYISAL ÖNERİLERİ

- Ders kitabı ve ders defterinde konu ile ilgili açıklamaları oku, örnek soru çözümlerini incele, zorlanacağını düşürdüğün örnek soruyu kendin çöz, kendine test uygula, yanlışlarını bul. (Fen bilimleri tekrarında biyoloji konuları sözel ders gibi yapılmalı.)

- Ders kitabından konunun anlatımı ve örnek çözümlerine göz at.

- Ders defterinden sınıfta çözülmüş örnek soruların çözümünü gözden geçir, ihtiyaç hissedersen yeniden yeniden çöz.

- Konuyla ilgili kendine test uygula, yanlışını bul ve düzelt yöntemi izlenmeli.

DENEME SINAVI

- Soru sayısı ve süreye sadık kalmak kaydıyla (sözel 50 soru 75 dakika, sayısal 40 soru 80 dakika) kendine test uygula.

- Yanlışlarını bul ve mutlaka düzelt.

- Özellikle öğrenciler sayısal testleri yetiştirmekte zorlanıyor. Dolayısıyla hazırlık sürecinde sayısal testi süreye sadık kalarak çözmeye çalışmak sınavda zamanı kontrol etmelerini kolaylaştıracaktır.

BESLENME/UYKU

Bu dönemde özellikle evde beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Hazır beslenmeden ve ağır yemeklerden ve hamur işinden uzak durulmalı.

Son bir ayda düzenli uyku, öğrencilerin kendilerini daha güçlü ve dinlenmiş hissetmelerini sağlayacağından başarılarını olumlu yönde etkileyecektir. Bu nedenle en geç saat 10.30’da uykuya geçmelerini öneriyorum.

AİLELER DİKKAT

- Öğrencilerle birlikte çalışma ve tekrar programı oluşturun. Böylece onların hangi gün ne yapacaklarını daha kolay takip edebilirsiniz.

- Çocukların kaygılarını artırıcı söz ve davranışlardan kaçının. Gereğinden çok övgü, yüksek veya çok düşük beklenti ve güvensizlik sözleri öğrencilerin kaygılarını artırıyor.

- Son bir ay için evi çalışma kampı olarak düzenleyin, misafir çağırmayın, öğrencilerin çalışmalarına saygı gösterin.

- Beslenmelerine özen gösterin, yemek saatinin düzenli olmasını sağlayın.

TEKRAR EDİLECEK KONU SAYISI:

Matematik: 12 konu

Türkçe: 13 konu

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 6 konu

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 6 konu

Fen Bilimleri: 10 konu

İngilizce: 10 konu

Toplam: 57 konu var. Günde iki konu tekrarı yapılabilir.

KOMPOZİSYON YARIŞMASI’NDA DERECEYE GİRENLER AÇIKLANDI: HAYATA DOKUNDULAR

ALKEV Özel Ortaokulu tarafından İstanbul genelinde düzenlenen “Dokun Hayata’’ konulu “Özgün Düşünce ve Kompozisyon Yarışması”nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

5 ve 6. sınıflar düzeyinde Özel ALKEV Ortaokulu’ndan Begüm Aldağ birincilik ödülüne, İELEV Ortaokulu’ndan Yılmaz Kemal Kılanç ikincilik ödülüne, Özel Yakacık Balkanlar Ortaokulu’ndan Deniz İdil Akyüz üçüncülük ödülüne, Bahçeşehir Neslin Değişen Sesi Ortaokulu’ndan Ece Ülkü de Nazan Moroğlu Mansiyon Ödülü’ne layık bulundu.

7 ve 8. sınıflar düzeyinde ise VKV Koç Özel Ortaokulu’ndan Ömer Alp Danış birincilik ödülünü, Ataşehir Şehit Cengiz Hasbal Ortaokulu’ndan Sevilay Ayyaz Bayar ikincilik ödülünü, ALKEV Özel Ortaokulu’ndan Mina Kaya üçüncülük ödülünü, Bahçeşehir Neslin Değişen Sesi Ortaokulu’ndan Kaan Alibeyoğlu da Ayşe Füsun Arıbaş Mansiyon Ödülü’nü kazandı.

İLK 20 BİNE GİRENLERE ASGARİ ÜCRET KADAR: TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİNE EĞİTİM BURSU

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ile İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) koordinasyonunda bir araya gelen 11 ihracatçı birliği ve Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası (TTSİS) tarafından hazırlanan “Tercihim tekstil mühendisliği” projesinde üniversite sınavında ilk 80 bin giren ve ilk beş tercihinden birini tekstil mühendisliği olup bölüme girmeye hak kazanan öğrencilere burs veriliyor. İlk beş tercihinden biri tekstil mühendisliği olan ve ilk 20 bine giren öğrenciler asgari ücret, 20 ile 50 bin arasındakiler asgari ücretin yüzde 70’i, 50 ile 80 bin arasındakiler ise asgari ücretin yüzde 50’si oranında burs desteğinden yararlanıyor.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ’NDE ‘KARİYER GÜNLERİ’

Beykoz Üniversitesi’nde düzenlenen “Kariyer Günleri”nde, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, işe alım süreçleri, e-ticaret ve lojistikte yaşanan değişim ve dönüşüm gibi konular ele alındı.

BİLSEM’LERDE YAPILACAK: MEB’DEN YAZ OKULU KARARI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yaz itibarıyla bilim ve sanat merkezlerinde 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacağını açıkladı.

Yenimahalle Bilim ve Sanat Merkezi’nde, “BİLSEM’lerin Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında yapılan atölyelerin tanıtım ve açılış programına katılan Bakan Özer, “Sizlerle bir ilki paylaşacağım. Bu yaz itibarıyla bilim sanat merkezlerinde sadece bunlara seçilmiş öğrenciler değil bütün öğrencilerimize yaz okulu açacağız. Yaz okulunda iki ders olacak. Birincisi bilim, ikincisi de sanat dersi” dedi.

Özer, bilim ve sanat merkezlerini de destekleme ve yetiştirme kursları kapsamına aldıklarını da belirtti.

ÇOCUK GELİŞİMİ PLATFORMU KURULDU

ARAŞTIRMALAR TEK ÇATIDA

Çocuk gelişimi alanında hem Türkiye’deki hem de yurtdışındaki üniversitelerde sürdürülen çevrimiçi bilimsel araştırmaları bir çatı altında toplamayı amaçlayan “Bilimsever Çocuklar” platformu, farklı yaş gruplarındaki farklı gelişim süreçlerini inceleyen çalışmaları görünür kılmayı hedefliyor. Çocuklara, ailelere ve eğitimcilere yönelik platform, Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Dr.Berna Uzundağ’ın öncülüğünde aynı bölümden Dr. Aslı Erciyes ile Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Tilbe Göksun ve Prof. Dr. Aylin Küntay’ın katkıları ile geliştirildi.

İLK 20 BİNE GİRENLERE ASGARİ ÜCRET KADAR

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİNE EĞİTİM BURSU

stanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ile İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) koordinasyonunda bir araya gelen 11 ihracatçı birliği ve Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası (TTSİS) tarafından hazırlanan “Tercihim tekstil mühendisliği” projesinde üniversite sınavında ilk 80 bin giren ve ilk beş tercihinden birini tekstil mühendisliği olup bölüme girmeye hak kazanan öğrencilere burs veriliyor. İlk beş tercihinden biri tekstil mühendisliği olan ve ilk 20 bine giren öğrenciler asgari ücret, 20 ile 50 bin arasındakiler asgari ücretin yüzde 70’i, 50 ile 80 bin arasındakiler ise asgari ücretin yüzde 50’si oranında burs desteğinden yararlanıyor