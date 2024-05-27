Belediye başkanına saldırıdan tutuklu memur: Başkan, 'Bana oy vermediniz' dedi

Yayınlanma: 27.05.2024 - 11:28

Güncelleme: 27.05.2024 - 11:30

Olay, 24 Mayıs'ta, Tonya ilçesi merkezi Orta Mahalle'deki Tonya Belediye Başkanlığı makamında meydana geldi. Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, iddiaya göre, ilçe belediyesinde görevli memurlar Harun Uzun ve Harun K. (64) hakkında mesai saatine uymadıkları gerekçesiyle tutanak tutturup, savunmalarını istedi. Tutanağa tepki gösteren 2 memur, makam odasına girip, Beşel ile tartıştı. Memurlardan biri iddiaya göre, Başkan Beşel'e kafa atıp yumrukla saldırdı. Diğer belediye görevlilerinin araya girmesiyle memurlar, makamdan uzaklaştırıldı. İhbarla belediyeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dudağında şişlik oluşan Başkan Beşel, götürüldüğü ilçe devlet hastanesindeki tedavisi sonrası taburcu edildi. Başkan Beşel, darp raporu alıp şikayetçi olurken, 2 memur ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tonya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada 2 memur, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Harun Uzun, 'Cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklanırken, Harun K. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Başkan Beşel'i makam odasında darbettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan 35 yıllık memur Harun Uzun, memur Harun K. ve diğer tanıkların ifadeleri ortaya çıktı. Olay günü yaşananları anlatan Harun Uzun, savcılık ve hakimlikteki savunmasında, "35 yıldır belediyede yardımcı hizmetler sınıfında memur olarak çalışmaktayım. Başkan Beşel ile yaklaşık 10 yıl birlikte çalıştık. Olay günü mesaide tansiyonumu ölçtürmek için H.K. ile eczaneye doğru gidiyorduk. Dışarıda yürürken başkan ile karşılaştık. Tansiyon ölçümü sonra yeniden mesaimize döndük. Başkan, mesai saatlerini ihlalden bizden savunma istedi. Bizlere bu hususta evrak tebliğ edildi. Buna istinaden durumu anlatmak için makama gittik. Odadaki misafirlerin çıkmasını bekledik. Makamda 2 kapı bulunmakta, bu odalardan danışma tarafındaki açık olan kapıdan içeri girdik. Başkan misafirleri uğurlarken, kapıyı kapatıp, kilitledim. Suç işlemek için kapıyı kilitlemedim. Başkan rahatsız edilmesin diye o kapı kilitli tutulurdu. Ben de nezaket gereği kapıyı kilitledim. Başkan ayaktaydı, kendisine 'Neden yasal işlem başlattığını' söyledik. Başkan bize 'Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz' dedi. Elini bana sallayınca vuracağını düşünerek kendimi koruma amaçlı başkanın yakasından tuttum. Kendisini darbetmedim. Araya girdiler aramızda itişme oldu. Biz odaya sadece konuşmak için gitmiştik. Üzerimde herhangi bir silah yoktu. Suçsuzum" dediği belirtildi.

"ARAYA GİREREK TARAFLARI AYIRMAYA ÇALIŞTIM"

Soruşturmada adli kontrolle serbest kalan diğer memur Harun K. ise "Başkana belgeleri gösterip, konuşmaya başladık. Konuşma sırasında herkes ayaktaydı. Başkan ellerini kaldırarak 'Git' şeklinde harekette bulunup, bize 'Gıcıklık yapma hakkımı kullanıyorum. Zaten bana oy vermediniz' dedi. Harun başkanın ellerini tuttu, itişme yaşandı, başkana hiçbir şekilde vurmadı. Araya girerek tarafları ayırmaya çalıştım. Bunun yakışmadığını söyledim. Harun Uzun'un üzerinde herhangi bir silah bulunmamaktaydı. Elini beline atarak silaha davranma olmadı. Bende ruhsatlı silah vardı, ancak hiçbir şekilde belimden çıkartmadım ve birine de göstermedim. Olay sonrası başkanın yüzünde bir yaralanma ya da kanama görmedim. Başkanı yaralayacak bir eylemde bulunmadık; suçsuzum" diyerek kendisini savundu.

"KAFA ATMAYA ÇALIŞTI AMA BAŞKANA VURAMADI"

Olayda Başkan Beşel'in seslenmesi üzerine odaya giren belediye personeli A.İ., tanık olduğu anları anlatarak, "Başkan seslenince içeri girdim. Başkanı kenara çekip, Harun Uzun'a sarıldım. Bu sırada Harun Uzun kafa atmaya çalıştı ama başkana vuramadı. Araya diğer görevliler girdi, 2 memuru dışarı çıkarttık. Olayda silah ve silah çekmeye teşebbüs eden birini görmedim" dedi.

Odaya giren zabıta memuru A.Ç. ise ifadesinde, "Birbirlerinin kollarından tutarak itişiyorlardı. Tehdit, hakaret içerikli söz duymadım. Hengame sırasında ben odada olduğum sürede birbirlerine vuran olmadı. Harun Uzun, başkana kafa atmaya çalıştı, ancak vuramadı" diye konuştu.

TÜM BELEDİYE BAŞKANLARI TONYA'YA GİDECEK

Bu arada kentte gündem olan olay sonrası AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç öncülüğünde, Trabzon'daki tüm belediye başkanları bugün, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel'e makamında destek ziyaretinde bulunacak. (DHA)