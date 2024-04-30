Belediye başkanından ‘lüks makam odası’ açıklaması: ‘Gerekirse satacağız’

Manisa’nın Yunusemre Belediye Başkanı Musa Semih Balaban, AKP'li eski başkan Mehmet Çerçi'nin yaptırdığı lüks makam odasıyla ilgili "Gerekirse bunları satacağız. Ve mütevazı bir makam odasını hep birlikte oluşturup halkımızın, kamuoyunun hizmetine sunacağız" dedi.

ANKA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 10:35
Belediye başkanından ‘lüks makam odası’ açıklaması: ‘Gerekirse satacağız’
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Yunusemre Belediye Başkanı Musa Semih Balaban, AKP'li eski başkan Mehmet Çerçi'nin yaptırdığı lüks eşyaların bulunduğu makam odası hakkında konuştu. 

Lüks makam odasının eşyalarını gerekirse satacaklarını belirten Balaban, şunları söyledi:

"Yunus Emre Belediye Başkanlığı'nın makam odası Türkiye'de gündem oldu. Cumartesi günü Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel bizi ziyaret etti, bundan büyük bir onur duyduk. Bu oda birkaç ay daha böyle kalır. Biz ortak akılla, arkadaşlarımızla bir araya gelerek belediyeye bir kuruş ek bir yük getirmeden bunun bir formülünü bulacağız. Gerekirse bunları satacağız. Ve mütavazı bir makam odasını hep birlikte oluşturup halkımızın, kamuoyunun hizmetine sunacağız. Ve bu oda benim mazbatayı aldığım 4 Nisan 2024 tarihinden beri tüm halka açık. Bayramlaşmaları, kabulleri burada yaptım. On binlerce insan burayı ziyaret etti. Ve bunu da gördüler. Bizler bu süreçten sonra belediyenin imkânlarını halk için kullanacağız. İsraftan, şatafattan, lüksten tamamen uzak duran bir tarzda bu belediyeyi halkla birlikte yöneteceğiz."


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