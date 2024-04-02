Muhtar kurayla belirlendi!

Mardin’in Midyat ilçesi kırsal Yemişli Mahallesi’nde adaylar Lokman Acar ile Resul Küçükaslan eşit oy alınca, muhtar kura ile belirlendi. Kura çekimi sonucunda Resul Küçükaslan yeni muhtar oldu.

DHA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 12:21
Abone Ol google-news

Midyat ilçesinin kırsal Yemişli Mahallesi’nde 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde 362 seçmen, sandık başına gitti. Mahalledeki ilkokulda kurulan sandıkta seçmenler mevcut muhtar Lokman Acar ile diğer adaylar Resul Küçükaslan, Simal Akdil ve Selahattin Akan için oy kullandı. 

250 oyun geçerli sayıldığı sandıktan, mevcut muhtar Lokman Acar ile Resul Küçükaslan 74’er oy aldı. Adaylardan Simal Akdil’e 59, Selahattin Akan’a da 43 oy çıktı.

KURA ÇEKİLDİ

Seçim görevlileri, eşit oy alan adaylara bilgilendirme yaparak, muhtarın kura ile belirleneceğini ifade etti. Midyat İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ceyda Bozdağ, İlçe Seçim Kurulu Müdürü Ferah Doğan ve üyelerin katılımıyla, Midyat Hükümet Konağı’nda muhtarlık için kura çekimi yapıldı. Kura sonucu muhtarlığı, 45 yaşındaki 4 çocuk babası Resul Küçükaslan kazandı.

“BERABER KOL KOLA GELDİLER”

İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ceyda Bozdağ, adayları tebrik etti. Bozdağ, adayların ilçeye yakışır davranış sergilediğini belirterek, “Yemişli köyümüzde gerçekleşen muhtarlık seçimlerinde 362 seçmenimizin olduğu köyümüzde yapılan seçim sonuçlarında iki muhtar adayımızın 74’er eşit oy alması nedeniyle buradayız. Bu köyümüzde 4 muhtar adayımız vardı. Eşit oy çıkması sebebiyle muhtarlarımızın burada kura törenini geçekleştiriyoruz. İki muhtarımız beraber geldiler, kol kola geldiler. Kendilerini tebrik ediyorum. Zaten Midyat’a yakışır bir davranış sergilediler. Örnek köy olarak ilan ediyorum ben Yemişli’yi. Yemişli’mizim yeni muhtarı çektiğimiz kura ile Resul Küçükaslan olmuştur. Hayırlı olsun” diye konuştu.


mardin haberleri muhtar haberleri Kura haberleri

İlgili Haberler

Muhtarlık kavgası can aldı: 1 ölü, 2 yaralı

Muhtarlık kavgası can aldı: 1 ölü, 2 yaralı
Filiz Kavalcı 6’ncı kez muhtar seçildi

Filiz Kavalcı 6’ncı kez muhtar seçildi
Mardin'de muhtarlık seçimi kavgasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Mardin'de muhtarlık seçimi kavgasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dev ABD'li yatırım bankası Goldman'dan seçim sonrası ilk yorum: 'TL önceki aylara göre...'

Dev ABD'li yatırım bankası Goldman'dan seçim sonrası ilk yorum: 'TL önceki aylara göre...'
Tuna Kiremitçi’den bomba iddia: Seçim sonucu sevinci TRT 2 programını etkiledi

Tuna Kiremitçi’den bomba iddia: Seçim sonucu sevinci TRT 2 programını etkiledi
Yerel seçim sonrası ilk 'erken seçim' çağrısı Yeniden Refah Partisi'nden geldi: 'Bir mecburiyettir'

Yerel seçim sonrası ilk 'erken seçim' çağrısı Yeniden Refah Partisi'nden geldi: 'Bir mecburiyettir'
CHP’nin itirazı reddedildi: Kocaeli Körfez seçiminde neler yaşanıyor?

CHP’nin itirazı reddedildi: Kocaeli Körfez seçiminde neler yaşanıyor?
Etimesgut 'Behzat amirim' dedi: Erdal Beşikçioğlu önde

Etimesgut 'Behzat amirim' dedi: Erdal Beşikçioğlu önde
AK Parti’den aday gösterilmeyince bağımsız aday oldu, seçimi kazandı

AK Parti’den aday gösterilmeyince bağımsız aday oldu, seçimi kazandı
31 Mart yerel seçim sonuçları: Türkiye'nin en büyük 10 ilçesinde seçimleri hangi partiler kazandı?

31 Mart yerel seçim sonuçları: Türkiye'nin en büyük 10 ilçesinde seçimleri hangi partiler kazandı?
Acun Ilıcalı’dan sert sözler! Yunus Emre diskalifiye mi olacak?

Acun Ilıcalı’dan sert sözler! Yunus Emre diskalifiye mi olacak?