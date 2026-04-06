Belediye Başkanvekili için seçim tarihi belli olmuştu: Bursa'da 'geçici' görevlendirme

Bursa Valisi Erol Ayyıldız imzasıyla kurumlara gönderilen yazıda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca, belediye başkanvekili seçilinceye kadar belediye hizmetlerinin yürütülmesi için Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan’ın görevlendirildiği belirtildi.
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, Bozbey'in yerine başkanvekili seçimi için 9 Nisan’da toplanacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde sandalye dağılımı dikkat çekiyor. 106 üyeli mecliste Cumhur İttifakı’nın toplam 59 üyesi bulunurken, CHP’nin 41 üyesi var. Bu tablo, olası bir seçimde belediye yönetiminin yeniden AKP’ye geçebileceği ihtimalini güçlendiriyor.
NE OLMUŞTU?
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 7 gün önce şafak operasyonuyla gözaltına alındı ve Cumartesi günü hakkında tutuklama kararı verildi.
Bozbey yine 4 Nisan Cumartesi günü İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.