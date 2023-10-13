Belediye binasının çatısında çalışırken üzerine sac düştü!
Pendik'te belediye binasının çatısında çalışma yapan işçi, ayaklarına demir saçların düşmesi sonucu bacağından yaralandı. Yaralanan işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Yeni Mahalle Stadyum Sokak'ta bulunan Pendik Belediyesi Ek Hizmet Binası'nın çatısında çalışma yapan işçilerden Mücahit Sancar'ın üzerine, çatı ve cephe uygulamalarında kullanılan sac düştü.
TEDAVİ ALTINA ALINDI!
Bacakları sacın altında kalan Sancar yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sacın altında kalan işçiyi kurtarıp çatıdan indirdi.
Yaralı Sancar, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
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