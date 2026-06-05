MHP lideri Devlet Bahçeli, bayramın birinci günü Türkgün’de danışmanı Yıldıray Çiçek’e konuştu. Devlet Bahçeli ilgili açıklamalarında, CHP’de ortak formül bulunarak Kemal Kılıçdaroğlu’na feragat ve fedakârlık çağrısında bulundu. Hatta, kurultay tarihi olarak da 9 Eylül’ü işaret etti.

Aynı MHP lideri Devlet Bahçeli, dün tekrar Türkgün’de danışmanı Yıldıray Çiçek’e konuştu. Bahçeli’nin yine iki sayfalık söyleşisinde, Özgür Özel tam 9 kez “paralel” kelimesiyle tanımlanıyordu. Bahçeli “paralel merkez, paralel liderlik, paralel program” gibi ifadelerle Özgür Özel’i CHP’nin “ötekisi” olarak konumlandırdı.

Peki, bir haftada ne oldu da Devlet Bahçeli’nin Özgür Özel’e tavrı değişti? Bir tahminim var: İçişleri bakanı ile adalet bakanı, MHP genel başkanını ziyaret etti. Görüşmenin içeriği açıklanmadı ama yakın tarihten tanığız ki MHP liderinin yaptığı böylesi görüşmelerde kritik bilgilendirmeler yapılıyor.

NAFAKA KARARINDA AKİT’İN ROLÜ

Aylar önce bu köşede “Akit’in mayınlı arazideki görevi” başlığı altında şöyle demiştim: “Takip edenler bilir, kadınların boşanma hakkının güvencelerinden olan nafaka yükümlülüğü uzun süredir Akit gazetesinin hedefindeydi. Belli ki, Akit’in ‘zulüm’ diye nitelendirdiği uygulama artık sona erdirilecek.”

Maalesef tahmin ettiğim gibi oldu; Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanan eşlere verilen yoksulluk nafakasının süresiz uygulanmasına ilişkin düzenlemeyi dün iptal etti. Kadın örgütleri ve hukukçular karara tepki gösterirken Akit cephesi ise beklendiği gibi sevinçle karşıladı.

Daha önce de dile getirdiğim tezimi tekrarlıyorum: Akit, iktidarın politik risklerini test eden ve gerekli zemini önceden inşa eden bir laboratuvar işlevi görüyor. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasında da Madımak katliamı sanıklarının tahliyesinde de hep aynı kronoloji ve metot izlendi.