Benzin dökerek kendini yakan şahıs yaşamını yitirdi hayatını kaybetti
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde birlikte olduğu iddia edilen kişinin oturduğu sokağın yakınında kendisini yakan alkollü şahıs, kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.
Sakarya'da 11 Temmuz gece saat 02.30 sıralarında Ümit Vurgun isimli alkollü şahıs, birlikte olduğu iddia ettiği kişinin sokağının yakınlarına geldi. Burada elindeki benzin bidonu ile kendisini yakmaya çalışan şahsı gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
"BENİ KURTARIN" DİYE BAĞIRDI
Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, adrese gelen ekiplere, “Dini nikahlı eşim buraya gelecek, o buraya gelmezse benzini bu şekilde dökerim” dediği esnada bir anda alev aldı.
Can havliyle ‘Beni kurtarın’ diye bağırmaya başlayan Vurgun’a bölgedeki itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti.
4 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan adam, daha sonrasında Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi’ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Vurgun, yaklaşık 4 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Vurgun’un cenazesinin yapılacak olan otopsi sonrasında defnedilmesi bekleniyor.
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