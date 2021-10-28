Benzin dökerek kendini yakmak isteyen yurttaşa müdahale
Manisa'nın Kula ilçesinde bir yurttaş, kent meydanında üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı. Polislerden biri kendini yakmaya çalışan yurttaşla konuşarak ikna etmeye çalışırken, diğer polis memuru da yurttaşı etkisiz hale getirdi.
Kula'da meydana gelen olayda, bir süredir ekonomik sorunlar yaşayan S.G. isimli yurttaş, Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir yandan S.G.'yi vazgeçirmek için çaba sarf ederken, bir yandan da yurttaşın elindeki benzin bidonu ile çakmağı almaya çalıştı.
Benzin dökerek kendini yakmak isteyen yurttaşa müdahale— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 28, 2021
Bir polis memuru yurttaşla konuşarak ikna etmeye çalışırken, şahsın bir anlık dalgınlığını fırsata çeviren diğer polis memuru ise kendi canını hiçe sayarak şahsın üzerine atlayıp elindeki benzin bidonu ile çakmağı almak için müdahale etti.
Emniyet güçlerince etkisiz hale getirilen S.G.'nin elindeki benzin bidonu ve çakmak alınırken, çevredeki yurttaşlarla rahat bir nefes aldı. Etkisiz hale getirilen şahıs, polisler gözetiminde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kula Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Öte yandan şahsa intihara teşebbüsten işlem yapılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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