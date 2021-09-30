Rapçi Fuat, 'kötü ruhları' yaktı

Ünlü rap sanatçısı Fuat Ergin, “Krematoryum” isimli EP’yi müzikseverlerle buluşturacak. Fuat’a EP’de Eypio, Aga B, K”st, PMC Berlin eşlik ediyor.

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2021 Perşembe, 16:12
Rapçi Fuat, 'kötü ruhları' yaktı
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Türkçe rap müzikte “Batı Berlin” ekolünü yaratan Fuat Ergin, beş şarkı içeren “Krematoryum” isimli EP’yi 1 Ekim'de dinleyicileriyle buluşturuyor. 

Ölülerin yakıldığı yer anlamına gelen Krematoryum isimli çalışması için Fuat, "kötü ruhları rapleriyle yaktığı bir alan" olarak tanımlıyor. 

Kendine has tarzını koruyarak yeni stil hip hop altyapılara da yer veren Fuat’a EP’de Eypio, Aga B, K”st, PMC Berlin eşlik ediyor. 

Şarkıların altyapılarında OsmanÇello, Syncopate, Nasim Diane (Voluptyk Beatz) ve Pangea Beatz imzası var.


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