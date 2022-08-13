Bertrand Traore kimdir? Bertrand Traore kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Bertrand Traore'nin bonservis ücreti ne kadar?
Futbol takımlarının sahadaki mücadelesini, oyuncu kadrosuna taşıdığı transfer dönemi doludizgin devam ediyor. Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bertrand Traore, birçok takımla anılıyor. İşte, Bertrand Traore kimdir? Bertrand Traore kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Bertrand Traore'nin bonservis ücreti ne kadar?
Transfer çalışmalarına yoğunluk veren takımlar, en iyi kadroyu oluşturmak için ter döküyor. Peş peşe gelen transfer haberlerinden sonra çok konuşulan bir isim de Bertrand Traore. İşte, oyuncu hakkındaki önemli noktalar...
BERTRAND TRAORE KİMDİR?
Bertrand Isidore Traoré 6 Eylül 1995 doğumlu, Premier Lig kulübü Aston Villa ve Burkina Faso milli takımında forvet olarak oynayan profesyonel bir futbolcudur. Kariyerine Auxerre'de başladıktan sonra Chelsea'deki gelişimini tamamlayan futbolcu, ilk çıkışını Eredivisie'deki Vitesse'de bir buçuk yıllığına kiralık olarak yaptı.
Chelsea ile Premier Lig'de bir sezonun ardından 2016'da Ajax'ta oynaması için Hollanda'ya ödünç verildi ve bir yıl sonra Lyon'a 10 milyon € karşılığında imza attı. 15 yaşından beri tam bir uluslararası olan Traoré, dört Afrika Uluslar Kupası turnuvasında Burkina Faso'yu temsil etti.
BERTRAND TRAORE Performans
26 yaşındaki oyuncu, sol ayağını kullanmasıyla dikkat çekiyor.
- 2013-2017 Chelsea 10 maçta 2 gol
- 2014-2015 Vitesse (kiralık) 42 maçta 16 gol
- 2016-2017 Ajax (kiralık) 24 maçta 9 gol
- 2017-2020 Lyon 87 maçta 21 gol
- 2020-2024 Aston Villa 42 maçta 7 gol
Oyuncu girdiği 205 maçta toplam 55 gol atmıştır.
BERTRAND TRAORE'NİN BONSERVİS BEDELİ
2024 yılına kadar Aston Villa ile sözleşmesi bulunan Traore'nin güncel değeri, 16 milyon euro olarak biliniyor.
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