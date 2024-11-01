Beşikle yatak arasına sıkışarak ölmüştü: Toprağa verildi

Yayınlanma: 01.11.2024 - 15:50

Güncelleme: 01.11.2024 - 15:50

Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi 1260'ıncı Sokak'ta dün öğle saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; anne K.K., oğlu Yusuf Kadan'ı kontrol etmek için odaya girdiğinde, bebeğin beşikle yatak arasında kalıp morardığını gördü.

K.K.'nin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine adrese sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye geldiğinde kalbi duran Yusuf bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cenazesi, otopsi işlemleri için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

TABUTUNA BATTANİYESİ ÖRTÜLDÜ

Aile otopsi işlemlerinin ardından Yusuf Kadan'ın cansız bedenini teslim aldı. Sanayi Mahallesi Miraç Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları ve yurttaşlar katıldı. Tabutun üzerine bebeğin battaniyesi örtüldü. Yusuf Kadan'ın cenazesi, cenaze namazının ardından gözyaşları arasında aile mezarlığına defnedildi.