Beşiktaş'ta bankayı basmıştı: Silahlı saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Muhammed S., caddedeki banka şubesine geldi. İçeri giren şüpheli banka müdürü Özlem G.E.’nin boğazına elindeki bıçağı dayadı. Güvenlik görevlisi Ferhat D.’ye silahını bırakmasını söyledi. Silahı alan şüpheli dışarı çıkarak havaya 1 el ateş açtı.

SOYGUN İHBARI YAPILDI GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Çevredekilerin soygun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganı ikna etmeye çalıştı. Uyarılara karşılık vermeyen saldırgan, bankanın yanındaki bahçeye çıkarak elindeki silahla direnmeye başladı.

OPERASYON 1 SAAT SÜRDÜ

Bunun üzerine olay yerine Özel Harekat polisleri sevk edildi. Saldırganın teslim olmaması üzerine bahçeye operasyon düzenlendi.

Yaklaşık 1 saat süren operasyonda saldırgana, eğitimli özel harekat köpeğiyle müdahale edildi. Dizinden hafif yaralandığı öğrenilen saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanarak ambulansa teslim edildi. Şüphelinin olayda kullandığı tespit edilen silah ve bıçak ise polis tarafından ele geçirildi.

İŞTEN ÇIKARILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Saldırganın, daha önce 2 gün aynı şubede çalıştığı Cansu D.’yu takıntı haline getirdiği için işten çıkarıldığı belirtildi.

Saldırgan hakkında 'Gasp' (yağma), 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma', 'Tehdit' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SALDIRGANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırgan Muhammed S. verdiği ifadede özetle şunları kaydetti:

"Bu işten çıkarılmanın Cansu yüzünden olduğunu anladım. Bankaya giderek Cansu’yu korkutmak istedim. Bankanın binasında çalışma ortamını seviyordum. İşten çıkarılınca psikolojim bozuldu."

"30 Mart günü Cansu ile buluşup konuşmak istedim. Kendisine 'Ben senin yüzünden işten çıkarıldım, neden bana bunu yaptın' diyecektim. Bu amaçla saat 10.15 sıralarında bankanın Nispetiye şubesine geldim. Üzerimde mutfaktan aldığım kurban bıçağı vardı; başka silah yoktu. Dışarıdan bankanın içerisine baktım. İçerinin kalabalık olduğunu gördüm. Güvenlik görevlisinin silahını nasıl alırım ve onu etkisiz hale getiririm diye düşündüm."

"Bankanın bulunduğu binanın etrafında dolandım. Bankanın yanında bulunan bahçede polis köpeği sol kaval kemiğimin arka kısmından ısırdı. Ben de acıya dayanamadım elimdeki silahı yere atarak 'Beni kurtarın' diye bağırdım. Polisler beni alarak tedavi için Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine götürdüler. Orada tedavi ettirdiler."

"Benim bankaya gitme amacım Cansu’ya olan sevgime karşılık alamamaktan dolayı ve Cansu’nun şikayet etmesiyle işten çıkartılmamın sebebini sormak, onunla konuşmak istemektir. Benim başka kötü bir niyetim yoktur. Yaşananlardan dolayı pişmanım."