Örtü yangını, ormana sıçramadan söndürüldü

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında çıkan örtü yangını, ormana sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

DHA
13 Eylül 2022 Salı, 12:51
Örtü yangını, ormana sıçramadan söndürüldü
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Genç ilçesi Yeniyazı köyü kırsalında sabah saatlerinde örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

 


Orman Yangın Bingöl

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