Beşiktaş'ta bir erkek yolda yürürken kediye tekme attı!
Beşiktaş’ta bir erkek, yolda yürüdüğü sırada kendisine yaklaşan kediyi tekme atarak yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Ulus Mahallesi’nde dün saat 18.15 sıralarında yolda yürüyen bir erkek, sitenin önünde dolaşan kediyi yanına çağırdı.
Kedi kendisine yaklaştığı sırada şüpheli hayvana tekme attı. Aldığı darbeyle savrulan kedi yaralandı; saldırgan ise yürüyerek olay yerinden ayrıldı.
Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kedinin yaralandığı olayda, sitenin güvenlik görevlisinin kediye müdahale ettiği öğrenildi.
ŞÜPHELİ ARANIYOR
Diğer yandan olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Şüphelinin olaydan sonra İETT otobüsüne bindiği tespit edilirken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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