Beşiktaş’ta dehşet anları... Fren yerine gaza bastı, bina boşluğuna uçtu!

Yayınlanma: 23.01.2024 - 10:05

Güncelleme: 23.01.2024 - 10:39

İstanbul'da Beşiktaş Kültür Mahallesi’nde geçtiğimiz ay meydana gelen kazada sabah saatlerinde 34 CEG 785 plakalı otomobille yokuş aşağıya seyreden sürücü, iddiaya göre fren yerine gaza bastı.

Kontrolden çıkan araç yokuşun sonundaki korkulukları kırdıktan sonra yaklaşık 8 metreden aşağıya uçtu. O esnada zemin kattaki bir dairenin demirliklerine çarparak penceresini kıran araç, aşağıya düşerek durabildi.

FREN YERİNE GAZA BASTI

Kaza sonucu sürücü, araç içerisinde sıkışırken, sesleri duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı kadın sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aracı gören bina sakinleri ise şoke olurken, boşluktaki otomobil çekici yardımıyla yarım saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Araç ardından emniyet otoparkına götürüldü.



