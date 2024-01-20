Kontrolden çıkan araç 3 metre yükseklikten çaya uçtu: Yaralılar var!
İnebolu'da kontrolden çıkan otomobilin yaklaşık 3 metre yükseklikten çaya uçması sonucunda meydana gelen kazada 3 kişinin yaralandığı belirtildi.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Terminal Köprüsü mevkiinde feci bir kaza meydana geldi.
Edinilen biliye göre, Mustafa Güloğlu idaresindeki 37 ABU 388 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Söke Çayı'na uçtu.
İNCELEME BAŞLATILDI!
Yaklaşık 3 metre yüksekten düşerek ters dönen otomobildeki Mustafa Güloğlu ile adı öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
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