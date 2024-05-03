Beşiktaş'ta evlere girerek hırsızlık yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Yayınlanma: 03.05.2024 - 10:30

Güncelleme: 03.05.2024 - 10:30

Olay, Dikilitaş Mahallesi, Ayazma Sokak'ta 21 Nisan Pazar günü yaşandı. S.N.’nin evine giren hırsızlar içeride bulunan döviz ve paralarla, ziynet eşyalarını çaldı.

Hırsızlığın ardından aynı apartmanda bir başka daireye yönelen hırsızlara, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Şüpheliler ikinci girdikleri daireden bir şey çalamadan gözaltına alındı.

Şüphelilerin gözaltına alınarak polis aracına bindirildiği anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilen 5 şüpheli kadının daha önceden de suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerden Gamze M.'nin 47, Gülay M’nin 32, Leyla T.'nin 17, Yonca T.'nin 41, Sedef T.'nin ise, 80 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Hırsızlık Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerin, apartmana misafirliğe gelmiş gibi davranarak içeri girdiği, boş dairelerin kapı kilitlerini kırıp hırsızlık yaptıkları öğrenildi.

5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.