Beşiktaş'ta fosforlu yelek giymeden skuter kullananlara ceza
İstanbul Beşiktaş'ta denetim yapan trafik ekipleri, fosforlu yelek giymeden elektrikli scooter kullananlara cezai işlem uygulandı. Bir scooter sürücüsünün "Gündüz görünür olmak için ne yapabilirim?" sorusuna polis, "Yeşil fosforlu yelek giymeniz lazım" karşılığını verdi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Muallim Naci Caddesi’nde saat 14.00’te elektrikli scooter sürücülerine yönelik denetim yaptı.
İki saat süren denetimlerde 15 scooter kullanıcısına, fosforlu yelek giymedikleri için 196’şar lira para cezası uyguladı.
“YEŞİL FOSFORLU YELEK GİYMENİZ LAZIM”
Fosforlu yelek giymediği için kendisine para cezası uygulayan polis memuruna, “Gündüz görünür olmak için ne yapabilirim?” diye soran Ramazan Ferman isimli scooter sürücüsü, “Yeşil fosforlu yelek giymeniz lazım” karşılığını aldı.
Ferman, “Scooter kullanmak için gündüzleri fosforlu yelek giymek gerekiyormuş. Gündüzleri görünebilir olmak lazımmış. Gündüz insanlar görünmüyormuş. Kask da takmak lazımmış. Kask bu arada önemli. Kask konusunda sonuna kadar haklılar. Scooter kullanmak için bunların olmasına gerek var mı, bilmiyorum. Ama ceza yediğime göre demek ki mecburiyeti var” dedi
Ceza uygulanan bir diğer sürücü ise, işe geç kaldığını belirterek, “Fosforlu yelek giymemişim. Fosforlu yelek giymek mecburiymiş, yeni öğrendim. Yediğim ceza umurumda değil” diye konuştu.
Video Haberler
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
- Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
- Güneş Tutulmasını işte böyle izledi
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünal’ın sözleri Erdoğan'ı kızdırdı
- Amerikalı savcı kimlerin telefonlarını çaldırıyor
- İYİ Parti'den açık davet
- Fakıbaba’nın milletvekilliği düştü
- Ünlü sunucudan kötü haber!
- 'Suçlamaları kabul etmiyorum'
- Bir işi daha ortaya çıktı!
- Öğretmene ‘kaçak’ saydırdılar
- Milyonlarca genci ilgilendiren karar Meclis'ten geçti
- İstanbullular dikkat! Toplu taşımada yeni dönem