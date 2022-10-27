Beşiktaş'ta fosforlu yelek giymeden skuter kullananlara ceza

27 Ekim 2022 Perşembe, 15:50

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Muallim Naci Caddesi’nde saat 14.00’te elektrikli scooter sürücülerine yönelik denetim yaptı.

İki saat süren denetimlerde 15 scooter kullanıcısına, fosforlu yelek giymedikleri için 196’şar lira para cezası uyguladı.

“YEŞİL FOSFORLU YELEK GİYMENİZ LAZIM”

Fosforlu yelek giymediği için kendisine para cezası uygulayan polis memuruna, “Gündüz görünür olmak için ne yapabilirim?” diye soran Ramazan Ferman isimli scooter sürücüsü, “Yeşil fosforlu yelek giymeniz lazım” karşılığını aldı.

Ferman, “Scooter kullanmak için gündüzleri fosforlu yelek giymek gerekiyormuş. Gündüzleri görünebilir olmak lazımmış. Gündüz insanlar görünmüyormuş. Kask da takmak lazımmış. Kask bu arada önemli. Kask konusunda sonuna kadar haklılar. Scooter kullanmak için bunların olmasına gerek var mı, bilmiyorum. Ama ceza yediğime göre demek ki mecburiyeti var” dedi

Ceza uygulanan bir diğer sürücü ise, işe geç kaldığını belirterek, “Fosforlu yelek giymemişim. Fosforlu yelek giymek mecburiymiş, yeni öğrendim. Yediğim ceza umurumda değil” diye konuştu.