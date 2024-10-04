Beşiktaş'ta inşaatta yangın paniği
Bahçeşehir Üniversitesi'nin yapımı devam eden inşaat bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle boş konteynerlerde yangın çıktı.
Çırağan Caddesi Osmanpaşa Mektebi Çıkmazı Sokak'taki Bahçeşehir Üniversitesi'nin bahçesinde devam eden inşaatta çalışan işçilerin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında bazı işçiler dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen işçilere ambulansla oksijen tedavisi uygulandı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Etiketler: #Bahçeşehir Üniversitesi #Yangın
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