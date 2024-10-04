Beşiktaş'ta inşaatta yangın paniği

Bahçeşehir Üniversitesi'nin yapımı devam eden inşaat bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle boş konteynerlerde yangın çıktı.

Beşiktaş'ta inşaatta yangın paniği
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 04.10.2024 - 09:35

Çırağan Caddesi Osmanpaşa Mektebi Çıkmazı Sokak'taki Bahçeşehir Üniversitesi'nin bahçesinde devam eden inşaatta çalışan işçilerin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında bazı işçiler dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen işçilere ambulansla oksijen tedavisi uygulandı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.


Etiketler: #Bahçeşehir Üniversitesi #Yangın

İlgili Haberler

Adliyenin yangın merdiveninden atlayarak intihar etti

Adliyenin yangın merdiveninden atlayarak intihar etti
Fabrika yangını 9 saat sonra kontrol altındı

Fabrika yangını 9 saat sonra kontrol altındı
Tekirdağ'da fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor!

Tekirdağ'da fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler