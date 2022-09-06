Beşiktaş'ta işyeri baskını: Hem darbedildiler hem de silahla vuruldular

06 Eylül 2022 Salı, 11:03

Beşiktaş Levent’te, 5 Eylül Pazartesi saat 12.30 sıralarında; akraba olan Taner D. ve Kenan D., aralarında alacak verecek meselesi olan Volkan K.’nin bulunduğu işyerine geldi. Burada Taner D. ve Kenan D., Volkan K.’den alacağını tahsil etmek istedi.

Ancak işyerindeki 9 kişilik grup ile Taner D. ve Kenan D. arasında arbede çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Taner D. ve Kenan D. karşı tarafa silah çekti.

YARALI HALDE 300 METRE KAÇIP YERE YIĞILDI

Şahısların elindeki silahları alan Volkan K., Kenan D.’yi bacağından vurdu. Taner D. ise içerideki grup tarafından öldüresiye darbedildi. Neye uğradığını şaşıran Kenan D., can havliyle işyerinden çıkarak yaralı halde kaçmaya başladı.

Yaklaşık 300 metre yaya olarak kaçabilen Kenan D., kendisini bir başka cadde üzerindeki işyerinin bahçesine girerek yere yığıldı. Yaşananların ardından çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

BEŞİKTAŞ POLİSİ SİLAHLARI BULUP ŞAHISLARI YAKALADI

Kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, olayda kullanılan tabancaları ele geçirirken, yaralı şahısları ise muhafaza altına aldı.

Darbedilerek başı ve yüzünün çeşitli yerlerinden yaralanan Taner D. ve silahla bacağından yaralanan Kenan D. ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

OLAYLA İLGİLİ 9 KİŞİ EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜ

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri de bir süre çalışma yaptı. Beşiktaş polisinin yaptığı çalışmalar sonucunda, şahsı silahla vuran Volkan K. gözaltına alınırken, olaya karışan 8 kişi ise ifadelerine başvurulmak üzere Emniyet'e götürüldü.

Ayrıca işyerinin güvenlik kameralarının kayıt yaptığı cihazın ise içeridekilerden biri tarafından olaydan sonra sökülüp götürüldüğü iddia edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili çalışmayı sürdürdüğü öğrenildi.